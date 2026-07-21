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Эмилиано Мартинес намекнул на уход из сборной Аргентины: «Я мечтал снова выиграть ЧМ и войти в историю. Остается думать, не пора ли отойти в сторону»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признался, что думает об уходе из национальной команды после поражения в финале чемпионата мира.

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