В Омске соседи спасли при пожаре двоих детей. Трагедия едва не произошла 17 мая в микрорайоне Входной.
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В Омске соседи спасли при пожаре двоих детей. Трагедия едва не произошла 17 мая в микрорайоне Входной.