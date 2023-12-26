Здесь дело не в Украине: «Вечные санкции» приведут к краху нефтедоллара

Елена Острякова. Завтра, 18 декабря, помощники министра финансов США Элизабет Розенберг и Эрик Ван Нострэнд посетят Брюссель и Лондон, где обсудят с представителями властей и частного сектора понижение «потолка цен» на российскую нефть.
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