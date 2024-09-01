Прогноз погоды в Крыму на 1 сентября ☁️ В Симферополе +29 и небольшой дождь В Севастополе +27 и небольшой дождь В Евпатории +29 и малооблачно В Черноморском +29 и небольшой дождь В Джанкое +28 и малооблачно В Ялте +27 и малооблачно В Алуште +28 и малооблачно В Керчи +30 и малооблачно В Армянске +28 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +28 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +29 и небольшой дождь В Феодосии +27 и малооблачно В Судаке +28 и малооблачно 🌡 УЗНАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ МОРСКОЙ ВОДЫ В КРЫМУ Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.