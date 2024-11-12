Дикий Юг - Прир...
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Дикий Юг - Природа Юга России

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Массовые протесты в Абхазии: Военная техника на готове

Массовые протесты в Абхазии: Военная техника на готове

© Sputnik / Томас Тхайцук Важные новости России за неделю  сообщают о том, что в Абхазии нарастает волна протестов, начавшаяся 11 ноября после задержания группы оппозиционеров, протестовавших против соглашения о российских инвестициях в республику.

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