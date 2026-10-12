Автомат и новые опции: фургоны и минивэны Sollers улучшат

Отечественная марка «Соллерс» берется за модернизацию своего семейства фургонов и минивэнов . Часть улучшений по эргономике обещают внедрить уже до конца 2026 года, а дальше – очередь новых опций комфорта и автоматической коробки передач.
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