Останки «Титаника»: история легендарного судна может исчезнуть уже к 2030 году Ольга ВайленкоВеликий и трагический символ эпохи — затонувший трансатлантический лайнер «Титаник» — может исчезнуть навсегда уже в ближайшие годы.