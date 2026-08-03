Эксперты объяснили, как безопасно слушать музыку на прогулке

Прогулка с наушниками требует соблюдения правил безопасности. Эксперты советуют быть внимательными, отключать наушники при переходе дорог и избегать их использования рядом с железнодорожными путями для предотвращения несчастных случаев.
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