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Царьград

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Эксперты объяснили, как безопасно слушать музыку на прогулке

Эксперты объяснили, как безопасно слушать музыку на прогулке

Прогулка с наушниками требует соблюдения правил безопасности. Эксперты советуют быть внимательными, отключать наушники при переходе дорог и избегать их использования рядом с железнодорожными путями для предотвращения несчастных случаев.

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