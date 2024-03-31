Николай Яременко: Сколько стоит жизнь в Москве?

Люди у нас очень любят считать чужие деньги — и учить, как их правильно тратить. Почему-то слова тренера московского «Динамо» Марцела Лички о том, сколько денег он тратит в Москве, произвели какое-то неоднозначное впечатление на озабоченную чужими жизнями и привычками общественность.