Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

Глава «Локо» перед сезоном: «Все соперники укрепились, легко никому не будет. У нас единый коллектив»

«Перед началом сезона всегда обозначаются задачи. В спорте без этого нельзя. Коллектив у нас сейчас отличный, единый.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх