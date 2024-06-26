Путин предупреждал давно: команда Трампа сказала, что готовит России – обсуждаем, чем это грозит нашей стране

Владимиру Владимировичу надо верить на слово, особенно когда он говорит, какой президент США был бы лучше для России.
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