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Путин предупреждал давно: команда Трампа сказала, что готовит России – обсуждаем, чем это грозит нашей стране

Путин предупреждал давно: команда Трампа сказала, что готовит России – обсуждаем, чем это грозит нашей стране

Владимиру Владимировичу надо верить на слово, особенно когда он говорит, какой президент США был бы лучше для России.

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