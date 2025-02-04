«США добьются своего»: Трамп вытер ноги о могущественного друга России

Александр Петров

Автор не говорит что где то, когда то Трамп сказал нас "снова обманули" обманули как сопливых детишек Минск 1.2 Стамбульские. и ещё сотню раз и на сей раз с помощью Мединского на любых переговорах нас снова обманут. наши беззубые политиканы только бы пиздеть))