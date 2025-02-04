МК Yuri Gripas - Pool via CNP\Keystone Press Agency\Global Look Press Прошло чуть более месяца с тех пор, как Дональд Трамп, на тот момент еще не занявший президентский пост, впервые заявил о планах вытеснить китайский бизнес из зоны Панамского канала.
«США добьются своего»: Трамп вытер ноги о могущественного друга России
Комментарии
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Александр Петров
Сначала надо вернуть незаконно оторванные, переданные точнее подаренные Медведевым северные шельфы в Северном океане
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5 час.
Александр Петров
Автор не говорит что где то, когда то Трамп сказал нас "снова обманули" обманули как сопливых детишек Минск 1.2 Стамбульские. и ещё сотню раз и на сей раз с помощью Мединского на любых переговорах нас снова обманут. наши беззубые политиканы только бы пиздеть))
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5 час.
Александр Петров
Может нам корейского Ким Чин Ына на недельку президентом поставить вот США обсерется)) Они же боятся малюсенькой Кореи с 2-3 ракетами с атомной боеголовкой))
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4 час.
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