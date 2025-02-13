Нарышкин: польские власти небезосновательно присматриваются ко Львову

Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в рамках круглого стола, посвященного теме исторических прав на земли Украины, заявил, что польские власти небезосновательно присматриваются ко Львову.
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