Дамбы и плотины Казани проверят на риски затоплений

В Казани проведут оценку технического состояния гидротехнических сооружений. Их проверят на наличие рисков затопления и подтопления, чтобы обеспечить городские территории инженерной защитой, следует из тендера на портале госзакупок.
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