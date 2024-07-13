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Учёные выяснили новую удручающую причину измен

Deviant Behavior: Ссоры и недомолвки в паре не являются причиной измены Несмотря на распространённое мнение о том, что измены в отношениях происходят из-за холодности возлюбленных или частых ссор, выяснилось, что неверность не зависит от посторонних факторов.

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