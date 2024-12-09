В ожидании китайских дронов: Тайвань оснастил танки M60 защитными «козырьками» Военное командование Тайваня перенимает опыт «войны дронов» с полей украинского конфликта.
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В ожидании китайских дронов: Тайвань оснастил танки M60 защитными «козырьками» Военное командование Тайваня перенимает опыт «войны дронов» с полей украинского конфликта.
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