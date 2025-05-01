Добрый Мир
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Добрый Мир

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Разгром бункера под Крещатиком: Накрыли иностранных "кротов". Никто не заметил, что Кремль уже перешёл к плану "Б"

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Комментарии
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vagas Karlito
А как еще иначе!? Они  грозят нам на Победу ударить по Москве! Ну так надо  сразу предупредить подобные возможности! План Б хорошо ,но  медлить не надо! Оттуда ничего хорошего ждать не приходиться!
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