В связи началом реконструкции участка автомобильной дороги Усиха — Текун с мостом через реку Медяна на 15‑м км в Воскресенском муниципальном округе со 2 мая по 30 ноября 2024 года вводится временное ограничение движения транспорта — оно будет осуществляться по временной объездной дороге, расположенной вблизи существующей.