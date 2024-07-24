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В СФ предложили запретить операторам предоставлять функцию сокрытия номера

В СФ предложили запретить операторам предоставлять функцию сокрытия номера

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин обратился в Министерство цифрового развития РФ с предложением запретить операторам сотовой связи предоставлять платную услугу по сокрытию номера.

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