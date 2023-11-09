У США кончились деньги для поддержки Украины. Совсем

У США закончились средства для прямой бюджетной поддержки Украины. Об этом, по информации ряда СМИ, на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам заявил помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки.