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Макрон допустил возможность диалога с Путиным

Макрон допустил возможность диалога с Путиным

Президент Франции заявил, что диалог с российским лидером "может состояться в подходящий момент" Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным могут состояться, когда для этого сложатся подходящие условия.

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Комментарии
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Эльвира Величутина
Зачем Путину пачкаться об извращенца.
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20 час.
Эльвира Величутина
Или хочет выступить как Зеленский перед Трампом?
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20 час.
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