Макрон допустил возможность диалога с Путиным

Президент Франции заявил, что диалог с российским лидером "может состояться в подходящий момент" Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным могут состояться, когда для этого сложатся подходящие условия.
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