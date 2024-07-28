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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василие Мицич о матче против США: «Нам предстоит игра против одной из лучших команд последней пары десятилетий»

Сербская национальная команда проведет свой первый матч на Олимпиаде против американцев. Разыгрывающий отказался сравнивать нынешний состав сборной США с легендарной «Дрим-тим».

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