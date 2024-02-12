ЛЮСИНЭ АВЕТЯН И лучшего подарка Путину самоходный дед на перфокартах, попытавшийся перебить повестку возмущённой речью по поводу того, что его назвали "дряхлым стариком с проблемами с памятью" (в связи с расследованием ситуации с неподобающим хранением конфиденциальных документов, которые были обнаружены там, где они быть не были должны), сделать просто не мог.
Контраст...
Комментарии
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Регина Толстоброва
У Клинтон муж не зря гулял. от такой сволочи загуляешь. А Байден престарелый, дряхлый старикашка.
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16 час.
Галина Смирнова
Мировому глобализму Засандалил Такер клизьму! И понять немудрено - Понеслось рекой говно!
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10 час.
Галина Смирнова
С одной стороны - контраст между Карлсоном и мелкими продажными госдеповскими пропагандистами на минималках.... с другой - между Путиным и мелкими политическими проститутками на зарплате госдепа......
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10 час.
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