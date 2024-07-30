Риз Уизерспун разожгла слухи о романе с финансистом Оливером Хаарманом

Пару видели вместе несколько раз за неделю C FLANIGAN, GLOBAL LOOK PRESS Похоже, в жизни Риз Уизерспун появился новый мужчина: на этой неделе ее заметили вНью-Йорке с частным инвестором Оливером Хаарманом — спустя год после ее развода со вторым мужем Джимом Тотом.