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Риз Уизерспун разожгла слухи о романе с финансистом Оливером Хаарманом

Риз Уизерспун разожгла слухи о романе с финансистом Оливером Хаарманом

Пару видели вместе несколько раз за неделю C FLANIGAN, GLOBAL LOOK PRESS Похоже, в жизни Риз Уизерспун появился новый мужчина: на этой неделе ее заметили вНью-Йорке с частным инвестором Оливером Хаарманом — спустя год после ее развода со вторым мужем Джимом Тотом.

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