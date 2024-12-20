Задержан гендиректор Корпорации развития Курской области

Генеральный директор компании «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, что привело к необоснованном бюджетным тратам более чем на 173 миллиона рублей.