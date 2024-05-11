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К 300-летию Сестрорецка

К 300-летию Сестрорецка

Сестрорецк это небольшой город в 35 километрах на север от Петербурга. Здесь царь Петр 300 лет назад основал оружейный завод где лили пушки для строящегося российского флота.

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