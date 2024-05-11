Сестрорецк это небольшой город в 35 километрах на север от Петербурга. Здесь царь Петр 300 лет назад основал оружейный завод где лили пушки для строящегося российского флота.
К 300-летию Сестрорецка
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сестрорецк это небольшой город в 35 километрах на север от Петербурга. Здесь царь Петр 300 лет назад основал оружейный завод где лили пушки для строящегося российского флота.
Свежие комментарии