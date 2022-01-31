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Дмитрий Васильев: «Буртасова показывает стабильную скорость и хорошую стрельбу. Мне кажется, это будет полноценная замена Васнецовой в Пекине»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал новость о том, что российская биатлонистка Валерия Васнецова пропустит Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса.

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