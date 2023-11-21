Малашко: в подконтрольной Киеву части Запорожья нашли похищенную гумпомощь

РИАМО - 22 ноя. Порядка 200 тонн похищенных гуманитарных грузов нашли в подконтрольной Украине части Запорожской области, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление назначенного Киевом «главы областной администрации» Юрия Малашко.
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