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Владислав Овчинский: Московская техническая школа открыла курс по внедрению 3D-технологий в автомобилестроение

Владислав Овчинский: Московская техническая школа открыла курс по внедрению 3D-технологий в автомобилестроение

Промышленные компании, заинтересованные во внедрении аддитивных технологий в производственные процессы, могут подать заявку в Московскую техническую школу на обучение инженеров современным методам 3D-печати, в том числе в автомобиле- и авиастроении.

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