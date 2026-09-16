Компания кандидата в Госдуму от ЕР перечислила 7 млн рублей «Новым людям» в ХМАО

Компания «Аванти», генеральный директор которой Федор Михеев участвует в выборах в Госдуму от «Единой России», перечислила семь млн рублей в избирательный фонд регионального отделения партии «Новые люди» в ХМАО.
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