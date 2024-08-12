Мотострелки ЮВО уничтожили условного противника на полигоне Цабал в Республике Абхазия

Основной задачей учебных занятий является совершенствование практических навыков младших командиров в управлении подчиненным личным составом в условиях, максимально приближенных к боевым, при непрерывном ведении разведки, своевременном обнаружении .
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