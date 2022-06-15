Вечерняя Москва

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FP: США и Украина могут подписать «соглашение о ленд-лизе» в сфере энергетики

FP: США и Украина могут подписать «соглашение о ленд-лизе» в сфере энергетики

Представители энергетического сектора Украины предлагают заключить с Соединенными Штатами «соглашение о ленд-лизе» в сфере энергетики для обеспечения населения сжиженным природным газом (СПГ), пишет во вторник, 14 июня, издание Foreign Policy.

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