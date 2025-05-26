Медвежий угол
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Медвежий угол

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Накрыли всю Украину - ВС РФ «поздравили» Зеленского с «днём Киева» «Калибрами» и «Искандерами»

Накрыли всю Украину - ВС РФ «поздравили» Зеленского с «днём Киева» «Калибрами» и «Искандерами»

БлокнотРУ Минобороны России сообщает о 110 уничтоженных украинских БПЛА. До 7:00 украинские тг-каналы сообщали о воздушной тревоге в Киеве и в нескольких областях Украины.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Давно нужно было это делать!!
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3 час.
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