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Сольбаккен об 1:2 с Англией: «Мне очень жаль ребят, но таков спорт. В матче с Бразилией удача была на стороне Норвегии, сегодня – уже нет, многое складывалось против нас»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о поражении от Англии в 1/4 финала ЧМ-2026 (1:2).

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