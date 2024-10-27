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Блог частного инвестора

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Импортозамещение в авиации России простимулирует рост потребления титана

В ближайшие пару лет прогнозируются серьезные перемены в российской авиации, способные кардинально трансформировать ее облик: в 2025 году планируется начало производства среднемагистрального лайнера МС-21, в 2026 году - его ближнемагистрального «коллеги» Superjet New.

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