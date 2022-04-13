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    У нас тоже цены кусаются,сегодня пошёл в магазин:помидоры из Крыма-400 руб.за 1 кг.О других продуктах не стану писать...Яйки, курка, шнап...
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УКРАИНА: НОВОСТИ 13.04.2022 день

УКРАИНА: НОВОСТИ 13.04.2022 день

ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ ПРЕДЛОЖИЛ ЭФФЕКТНЫЙ ОТВЕТ КРЕМЛЯ ЗА ПЫТКИ МЕДВЕДЧУКА: "ЧТОБЫ В ХЛАМ" Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять пленённого украинского политика Виктора Медведчука на украинских военных, сдавшихся в плен русским.

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