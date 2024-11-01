До 10 тысяч рублей: россиян штрафуют за недопуск газовщиков в квартиру

Юрист напомнил россиянам, за какое нарушение могут наказать рублем. 123RF/legion-media.ruЮрист Давид Адамс напомнил россиянам о том, что они несут ответственность за доступ представителей компетентных органов к газовому оборудованию.
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