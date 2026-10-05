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На атомном авианосце «Шарль де Голль» произошел пожар во время техобслуживания

На атомном авианосце «Шарль де Голль» произошел пожар во время техобслуживания

На французском атомном авианосце «Шарль де Голль» во время техобслуживания судна произошел пожар. Об этом 5 октября сообщила газета Figaro со ссылкой на данные морской префектуры по Средиземному морю.

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