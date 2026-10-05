На атомном авианосце «Шарль де Голль» произошел пожар во время техобслуживания

На французском атомном авианосце «Шарль де Голль» во время техобслуживания судна произошел пожар. Об этом 5 октября сообщила газета Figaro со ссылкой на данные морской префектуры по Средиземному морю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Подросток, освобо...
- ЮВ Трамп заявил, что...
- ЮВ Мерц: если Трамп ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым