Сеть 5G начали тестировать в двух городах Казахстана

В двух мегаполисах страны – Нур-Султане и Алматы – запустили тестирование стандарта сети 5G. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин на .
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