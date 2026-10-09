«Попался на крючок»: за что в Черногории задержан основатель «Рыбаря» Михаил Звинчук

«Пойман на крючок» – с таким каламбуром черногорская газета Vijesti сегодня утром опубликовала эксклюзивную новость о задержании в Рисане, на берегу Которского залива, основателя военно-аналитического проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука, его жены Валерии и ещё троих участников команды.
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