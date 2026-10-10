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На Украине приступили к консервации крупнейшего в стране сталелитейного завода

На Украине приступили к консервации крупнейшего в стране сталелитейного завода

На Украине компания-владелец приступила к консервации производства на крупнейшем в стране горно-металлургическом комбинате «АрселорМиттал Кривой Рог» (ранее «Криворожсталь»).

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