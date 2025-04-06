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Обвиняемого в нападении на полицейского американца принудительно госпитализировали

Обвиняемого в нападении на полицейского американца принудительно госпитализировали

Суд в Москве удовлетворил запрос врачей клинической больницы имени Н.А. Алексеева о принудительной госпитализации американца Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции после конфликта в столичном отеле Radisson.

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