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Царьград

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Суд прекратил дело экс-главы УФМС Челябинска Рязанова

Суд прекратил дело экс-главы УФМС Челябинска Рязанова

Челябинский областной суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального УФМС Сергея Рязанова в связи с его смертью, а рассмотрение материалов в части второго фигуранта — взяткодателя Сергея Чувашова — перенесено на 24 января.

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