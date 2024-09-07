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Более 2 млн человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

Более 2 млн человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

На выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проголосовали уже более двух миллионов жителей Москвы, сообщают в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице в 2024 году.

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