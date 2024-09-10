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Появились подробности личной переписки больного раком Александра Маслякова

Появились подробности личной переписки больного раком Александра Маслякова

Последние годы телеведущий Александр Масляков страдал от серьезного заболевания, и его смерть стала трагедией для всех, кто был близок к основателю КВН.

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