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Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Клюева назвала цинизмом удар ВСУ по поселку Раздольное, где погибла девочка

Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Клюева назвала цинизмом удар ВСУ по поселку Раздольное, где погибла девочка

Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева утром в четверг, 20 июля, выразила мнение, что удар беспилотника ВСУ по гражданской инфраструктуре в поселке Раздольное является цинизмом.

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Комментарии
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F I
а позволять цинизм как можно  ?
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