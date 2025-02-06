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Царьград

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ЦРУ рассекретило имена своих сотрудников для иностранных спецслужб

ЦРУ рассекретило имена своих сотрудников для иностранных спецслужб

Американская разведка фактически раскрыла имена сотрудников ЦРУ, нанятых за последние два года. Подробности сообщает телеканал NBC.

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