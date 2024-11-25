Бойцы группировки войск «Север» доставили гумпромощь в Курской области

АР

Алескендер Рамазанов

Принимал участие в гум. помощи афганцам, армянам, таджикам и русским в Таджикистане, теперь волонтерствую для фронтовиков СВО... Теперь настала пора помогать русским в России... Докатилась рыночная Россия? Проданная Горбачевым и Ельциным, сожранная олигархами. Что нужно еще, чтобы понять - защита Отечества -священный долг!