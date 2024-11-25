Бойцы отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав группировки войск «Север», доставили гуманитарную помощь жителям вблизи границы Курской области.
Бойцы группировки войск «Север» доставили гумпромощь в Курской области
Комментарии
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АР
Алескендер Рамазанов
Принимал участие в гум. помощи афганцам, армянам, таджикам и русским в Таджикистане, теперь волонтерствую для фронтовиков СВО... Теперь настала пора помогать русским в России... Докатилась рыночная Россия? Проданная Горбачевым и Ельциным, сожранная олигархами. Что нужно еще, чтобы понять - защита Отечества -священный долг!
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