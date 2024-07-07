В Минпросвещения КБР пообещали принять меры к проявившим неуважение к гимну РФ

Ведущий специалист отдела Минпросвещения Кабардино-Балкарии (КБР) Бэлла Балова рассказала ТАСС, что личности родителей, которые не встали во время исполнения гимна РФ в ходе вручения аттестатов в одной из школ региона, уже установлены, и к ним будут применены меры.
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