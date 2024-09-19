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Преподаватель Политехнического колледжа НовГУ рассказала, какие возможности для участников открывает Чемпионат высоких технологий

Преподаватель Политехнического колледжа НовГУ рассказала, какие возможности для участников открывает Чемпионат высоких технологий

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Преподаватель Политехнического колледжа НовГУ, эксперт в компетенции «Технологии ИИ в комплексных беспилотных системах» Марина Савинова в рамках открытой студии «ФедералПресс» в Великом Новгороде на Чемпионате высоких технологий сообщила, что чемпионат высоких технологий является витриной для работодателя.

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