Преподаватель Политехнического колледжа НовГУ рассказала, какие возможности для участников открывает Чемпионат высоких технологий

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Преподаватель Политехнического колледжа НовГУ, эксперт в компетенции «Технологии ИИ в комплексных беспилотных системах» Марина Савинова в рамках открытой студии «ФедералПресс» в Великом Новгороде на Чемпионате высоких технологий сообщила, что чемпионат высоких технологий является витриной для работодателя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии