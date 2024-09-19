Преподаватель Политехнического колледжа НовГУ рассказала, какие возможности для участников открывает Чемпионат высоких технологий

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Преподаватель Политехнического колледжа НовГУ, эксперт в компетенции «Технологии ИИ в комплексных беспилотных системах» Марина Савинова в рамках открытой студии «ФедералПресс» в Великом Новгороде на Чемпионате высоких технологий сообщила, что чемпионат высоких технологий является витриной для работодателя.